Βαρδούσια: Συγκλονίζει η μητέρα της 31χρονης ορειβάτισσας που πέθανε στην Φωκίδα – “Της είπα Θεοδώρα μου μην πας”

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στις οικογένειες των 4 ορειβατών που έχασαν την ζωή τους στα Βαρδούσια όρη ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ανάμεσα στα θύματα και η 31χρονη Θεοδώρα που ήταν μαζί με την ορειβατική παρέα στα Βαρδούσια. Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα της 31χρονης δασκάλας αποκάλυψε ότι είχε εκφράσει έντονες ανησυχίες για τους κινδύνους τέτοιων δραστηριοτήτων ζητώντας της να μην συμμετέχει.

«Της είπα “Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου”. “Εσύ μάνα, μην ανησυχείς…”».

«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί. Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα “Θεοδώρα μου δεν θα πας εκεί”. “Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη”, μου έλεγε» πρόσθεσε συντετριμμένη η μητέρα της 31χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα της τραγωδίας μεταφέρθηκαν σήμερα από το νοσοκομείο της Άμφισσας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, καθώς αύριο αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή στις σορούς για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Διοικητής 7ης ΕΜΑΚ: «Υπό αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση των σορών»

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο διοικητής της 7ης ΕΜΑΚ, Δημήτρης Ζάχος, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και χαρακτήρισε την επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης ως ιδιαίτερα απαιτητική και ψυχοφθόρα, λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών στο πεδίο.

Όπως ανέφερε, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου για την εξαφάνιση ατόμων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αθανασίου Διάκου στα Βαρδούσια. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή ευρείας κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή περίπου 30 πυροσβεστών.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άμφισσας, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λιδωρικίου, οι Ομάδες Ορειβασίας και Έρευνας – Διάσωσης της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, ομάδα drones από τη Θεσσαλία, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης, καθώς και ελικόπτερο που τέθηκε σε κατάσταση ετοιμότητας για παροχή συνδρομής.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τρία βασικά σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας. Το πρώτο σενάριο αναφέρει ότι η ομάδα ενδέχεται να αποπροσανατολίστηκε λόγω του πυκνού χιονιού και της μορφολογίας του εδάφους, χάνοντας το κανονικό μονοπάτι προς την κορυφή και οδηγούμενη σε επικίνδυνη ζώνη, όπου εκδηλώθηκε χιονοστιβάδα.

Το δεύτερο σενάριο είναι οι ορειβάτες, έχοντας περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή τους, πιθανόν να επέλεξαν συντομότερη αλλά πιο απαιτητική διαδρομή, χωρίς να ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι οι τέσσερις ορειβάτες να ξεκίνησαν την ανάβαση με καλό καιρό και ηλιοφάνεια, ωστόσο κατά τη διάρκεια της πορείας οι καιρικές συνθήκες μεταβλήθηκαν. Το φρέσκο και ασταθές χιόνι ενδέχεται να ενεργοποιήθηκε από την παρουσία τους, προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε.

Το χρονικό

Oι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.

Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.