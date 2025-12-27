Βαρδούσια: Αυτή την ώρα ανασύρονται οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις σορούς έχει ήδη παραληφθεί από το ελικόπτερο που συμμετέχει στην επιχείρηση και πρόκειται να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο της Ιτέας. Στη συνέχεια, εξετάζεται το ενδεχόμενο η σορός να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροτομή.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες τρεις σορούς, οι διασώστες καταβάλλουν προσπάθειες να τις μεταφέρουν σε κατάλληλο πλάτωμα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής προσέγγιση του ελικοπτέρου. Εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, προβλέπεται η ανάσυρσή τους μία-μία με τη χρήση βίντσι.

Η επιχείρηση συνεχίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το σημείο είναι δύσβατο και οι συνθήκες στο ορεινό πεδίο παραμένουν απαιτητικές, με τις αρμόδιες δυνάμεις να βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό.

Πώς έγινε η τραγωδία με τους τέσσερις νεκρούς ορειβάτες

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν χθες (26.12) οι τέσσερις ορειβάτες που αγνοούνταν στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα, καθώς βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα.

Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει ανήμερα των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος για ορεινή διαδρομή σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο. Το όχημά τους είχε εντοπιστεί νωρίτερα, ενώ τα ίχνη τους χάθηκαν αργά προχθές το απόγευμα.

Τότε, φίλος τους που τελικά δεν συμμετείχε στην εκδρομή ειδοποίησε τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, drone και ελικόπτερο. Οι έρευνες διεξήχθησαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, λόγω του μεγάλου όγκου χιονιού, παρά το γεγονός ότι ο καιρός ήταν γενικά καλός.

Δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν στη χιονοστιβάδα

Οι διασώστες εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο ότι καταπλακώθηκαν αιφνιδιαστικά από χιονοστιβάδα, χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν. Σύμφωνα με φίλους τους, επρόκειτο για έμπειρους ορειβάτες.

Το σημείο όπου βρέθηκαν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο, με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, σε τέτοιες συνθήκες ακόμη και ένας μικρός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», ο πρόεδρος της κοινότητας, Κώστας Μαστροκωστόπουλος, ανέφερε ότι από νωρίς το πρωί ξεκίνησε νέα επιχείρηση προσέγγισης του σημείου όπου εντοπίστηκαν οι ορειβάτες, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Όπως τόνισε, η απόσταση από τον πλησιέστερο δρόμο είναι μεγάλη, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη μεταφορά τους με φορεία. Σημαντική συνδρομή παρέχει και ομάδα έμπειρων ορειβατών που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι καλές καιρικές συνθήκες την ημέρα της τραγωδίας, με ηλιοφάνεια, ενδέχεται να συνέβαλαν στην αποσταθεροποίηση του χιονιού και στην εκδήλωση της χιονοστιβάδας.

K. Τσίγκας: «Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες – Πιθανή η απώλεια προσανατολισμού»

Για τις συνθήκες που επικρατούσαν και τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης μίλησε στην ΕΡΤ και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε, οι τέσσερις ορειβάτες είχαν ξεκινήσει για ανάβαση στην περιοχή του Κόρακα, στην κορυφογραμμή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο και οι συνθήκες στην περιοχή πιθανόν οδήγησαν σε απώλεια προσανατολισμού.

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι και το φρέσκο χιόνι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού, προκαλώντας τη μοιραία χιονοστιβάδα.

To προφίλ των τεσσάρων νεκρών ορειβατών – Τελευταία στιγμή δεν πήγε μαζί τους και πέμπτος

Μεταξύ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ήταν και ένας έμπειρος ορειβάτης από την Ηλεία με πολλές αναβάσεις στο ενεργητικό του και μάλιστα σε δύσκολες διαδρομές. Facebook / Θ.Κ.

Το δεύτερο θύμα, ο Γ.Δ. είναι ο άνθρωπος που είχε κάνει το χωριό του Αθανασίου Διάκου σπίτι του και προσκάλεσε τους άλλους δύο για πεζοπορία. Facebook / Γ.Δ.

Το τρίτο θύμα ο Κ.Π., εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών, ενώ, φέρεται να έχει λατρεία για τα extreme sports. Facebook / Κ.Π.

Το τέταρτο πρόσωπο, ήταν σύμφωνα με το trikalaola.gr, η 31χρονη δασκάλα Θ.Κ. με καταγωγή από χωριό του δήμου Τρικκαίων. Facebook / Θ.Κ.

Στην παρέα επρόκειτο να πάει και ένας ακόμη ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας. Ωστόσο οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που είχε δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στην αποστολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον ορειβάτη που ειδοποίησε ότι οι φίλοι του δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.