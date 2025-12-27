Βαρδούσια: “Έφυγαν όπως τους άρεσε” – Τι λέει ο 5ος ορειβάτης ο οποίος δεν πήγε μαζί με τους φίλους του, διπλό πένθος στην οικογένεια του ενός νεκρού

Λόγω του γεγονότος ότι εργαζόταν τις ημέρες των εορτών δεν ακολούθησε τους φίλους του ο 5ος της παρέας ορειβατών που βρέθηκαν νεκροί από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη της Φωκίδας.

«Λόγω φόρτου εργασίας δε θα μπορούσα να βρεθώ μέσα στις γιορτές, εδώ στο βουνό» λέει ο 5ος φίλος που ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές όταν οι 4 ορειβάτες δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής από το πρωί των Χριστουγέννων.

«Κάλεσα να δω τι γίνεται και να πω και χρόνια πολλά την ημέρα αυτή. Δεν υπήρχε σήμα για πολλές φορές που κάλεσα και μετά ξεκίνησα τη διαδικασία να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες αναζήτησης των παιδιών» περιέγραψε ο ίδιος στον Alpha.

«Έφυγαν ουσιαστικά όπως… τους άρεσε. Τουλάχιστον έφυγαν σε μια δραστηριότητα την οποία επιθυμούσαν να κάνουν όπως όλοι μας, όσα παιδιά ασχολούμαστε με το βουνό. Το βουνό κατά 99% σώζει ζωές και 1% θα πάρει ζωές. Μία χιονοστιβάδα είναι κυρίως αποτέλεσμα καιρικών συνθηκών».

Μάλιστα ο ίδιος τόνισε, ότι για την οικογένεια του ενός ορειβάτη που έχασε τη ζωή του, είναι διπλό το πένθος, αφού έφυγε από τη ζωή και ο παππούς του. Ο πατέρας έψαχνε τον ορειβάτη γιο του, για να του πει τα δυσάρεστα νέα, χωρίς να γνωρίζει ότι και ο γιος του, είναι νεκρός.

«Πήρε ασθενοφόρο τον πατέρα του. Την ίδια μέρα που έχασε τον γιο του, έχασε και τον πατέρα του. Έπαιρνε τηλέφωνο τον Γιώργο να τον ενημερώσει ότι πέθανε ο παππούς του και εκείνη την ημέρα χωρίς να ξέρει, είχε χάσει και τον γιο του» περιέγραψε ο φίλος των ορειβατών.

Τα σενάρια γύρω από την τραγωδία

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τρία βασικά σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας στην Φωκίδα. Το πρώτο σενάριο αναφέρει ότι η ομάδα ενδέχεται να αποπροσανατολίστηκε λόγω του πυκνού χιονιού και της μορφολογίας του εδάφους, χάνοντας το κανονικό μονοπάτι προς την κορυφή και οδηγούμενη σε επικίνδυνη ζώνη, όπου εκδηλώθηκε χιονοστιβάδα.

Το δεύτερο σενάριο είναι οι ορειβάτες, έχοντας περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή τους, πιθανόν να επέλεξαν συντομότερη αλλά πιο απαιτητική διαδρομή, χωρίς να ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι οι τέσσερις ορειβάτες να ξεκίνησαν την ανάβαση με καλό καιρό και ηλιοφάνεια, ωστόσο κατά τη διάρκεια της πορείας οι καιρικές συνθήκες μεταβλήθηκαν. Το φρέσκο και ασταθές χιόνι ενδέχεται να ενεργοποιήθηκε από την παρουσία τους, προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε.

To προφίλ των τεσσάρων νεκρών ορειβατών

Μεταξύ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ήταν και ένας έμπειρος ορειβάτης από την Ηλεία με πολλές αναβάσεις στο ενεργητικό του και μάλιστα σε δύσκολες διαδρομές.

Facebook / Θ.Κ.

Το δεύτερο θύμα, ο Γ.Δ. είναι ο άνθρωπος που είχε κάνει το χωριό του Αθανασίου Διάκου σπίτι του και προσκάλεσε τους άλλους δύο για πεζοπορία.

Facebook / Γ.Δ.

Το τρίτο θύμα ο Κ.Π., εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών, ενώ, φέρεται να έχει λατρεία για τα extreme sports.

Facebook / Κ.Π.

Το τέταρτο πρόσωπο, ήταν σύμφωνα με το trikalaola.gr, η 31χρονη δασκάλα Θ.Κ. με καταγωγή από χωριό του δήμου Τρικκαίων.