Κερατσίνι: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύμα τον 29χρονο δικυκλιστή

Ένας 29χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου, στο Κερατσίνι όταν προσέκρουσε σε διαχωριστικό και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το DEBATER, δείχνει τη μηχανή να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη λεωφόρο Δημοκρατίας, ενώ στη συνέχεια ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος από το τρακάρισμα, με τους περαστικούς να κοιτάζουν έντρομοι προς το σημείο του δυστυχήματος.

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Μάρτυρας αναφέρει στο DEBATER:

«Άκουσα ξαφνικά το μπαμ. Το κράνος του εκσφενδονίστηκε μακριά. Κρίμα νέο παιδί. Δεν μπήκε κάποιος στη μέση. Μόνος του έστριψε από την Ελευθερίου Βενιζέλου στη λεωφόρο Δημοκρατίας για να προλάβει το φανάρι. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο το πρώτο από την έξω πλευρά και καρφώθηκε πάνω του».