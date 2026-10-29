Καταγγελία για το Κερατσίνι: “Έχουν αφήσει ημέρες αυτοκίνητο μέσα στην πόλη και τα πεζοδρόμια είναι άθλια” (φωτογραφίες)

Καταγγελία για την κατάσταση που επικρατεί σε δρόμο του Κερατσινίου κάνει κάτοικος της περιοχής, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για ένα αυτοκίνητο που παραμένει εγκαταλελειμμένο εδώ και ημέρες, αλλά και για την κακή κατάσταση των πεζοδρομίων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το όχημα βρίσκεται ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο για αρκετές ημέρες, χωρίς να έχει απομακρυνθεί, παρά το γεγονός ότι, όπως φαίνεται, πάνω του υπάρχει έγγραφο του Δήμου που αναφέρει ότι πρέπει να απομακρυνθεί.

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Ο κάτοικος διερωτάται γιατί, ενώ έχει τοποθετηθεί σχετική ειδοποίηση, δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η απομάκρυνση του αυτοκινήτου, ζητώντας να υπάρξει παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση των πεζοδρομίων στην οδό Έβρου, όπου, όπως καταγγέλλεται, έχουν υποστεί φθορές και ζημιές, δημιουργώντας μια εικόνα εγκατάλειψης και δυσχεραίνοντας την καθημερινότητα των πεζών.

«Είναι δυνατόν να υπάρχει έγγραφο του Δήμου για την απομάκρυνση του αυτοκινήτου και να παραμένει στο ίδιο σημείο για ημέρες; Παράλληλα, τα πεζοδρόμια στην οδό Έβρου είναι σε άθλια κατάσταση. Οι κάτοικοι ζητούν να δοθεί λύση και να υπάρξει μέριμνα για την εικόνα της περιοχής», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κάτοικος.

Οι κάτοικοι ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, τόσο για την απομάκρυνση του οχήματος, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, όσο και για την αποκατάσταση των φθορών στα πεζοδρόμια της οδού Έβρου.