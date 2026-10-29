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ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Κερατσίνι – Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής που έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα (φωτογραφίες)

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας

Θανατηφόρο τροχαίο στο Κερατσίνι – Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής που έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα (φωτογραφίες)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Κερατσίνι, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μηχανής.

Φωτογραφία

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο άνδρας, Χιλιανής καταγωγής, κινούμενος στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Πειραιά, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά και να εκπνεύσει στο Τζάνειο όπου και διακομίστηκε.

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