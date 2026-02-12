Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
“Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά” – Το χιουμοριστικό βίντεο της ΕΛΑΣ κατά των ναρκωτικών

Με αφορμή τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης

Χρήστος Παπαδόπουλος

Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά” είναι το μήνυμα της ΕΛΑΣ κατά των ναρκωτικών στο χιουμοριστικό βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την Τσικνοπέμπτη.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τα ναρκωτικά:

Οι πολίτες για θέματα ναρκωτικών μπορούν να επικοινωνούν άμεσα και σε 24ωρη βάση, με τις Υποδιευθύνσεις Διώξης Ναρκωτικών Αττικής και Θεσσαλονίκης και με τις Αστυνομικές Διευθύνσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσω του 3ψήφιου αριθμού 109.

Η καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ελληνικής Αστυνομίας. Στo πλαίσιo του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, η Ελληνική Αστυνομία έχει καταρτίσει και υλοποιεί πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο κατά των ναρκωτικών, το οποίο αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο Νόμος περί Ναρκωτικών

Ο νόμος δεν κάνει διάκριση σε “μαλακά” και “σκληρά” ναρκωτικά. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος συλληφθεί για πράξεις που συνδέονται με τα ναρκωτικά, τιμωρείται το ίδιο, ανεξάρτητα από το είδος του ναρκωτικού (χασίς, ηρωίνη κλπ.).

Δεν απαλλάσσεται της ευθύνης ο συμπτωματικός χρήστης. Ακόμα και μικρή ποσότητα ναρκωτικών να κατέχει θα ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη.

Δεν υπάρχει αυστηρό όριο, για το τι θεωρείται μικροποσότητα και τι όχι. Είναι στην κρίση των δικαστικών αρχών να αποφασίσουν κατά πόσο η ποσότητα είναι μικρή και προορίζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες του χρήστη.

