Τρόμος στο Λιτόχωρο: Βυθίστηκε το σκάφος ενός 61χρονου, ο οποίος διασώθηκε από τη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τρίτης 12/8 στο Λιτόχωρο, όταν το σκάφος ενός 61χρονου βυθίστηκε έξω από το λιμάνι της περιοχής.

Συγκεκριμένα, αμέσως ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, του Πλαταμώνα και της Σκάλας Κατερίνης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 61χρονος εντοπίστηκε εντός της θάλασσας και περισυνελέγη από το επαγγελματικό-τουριστικό (Ε/Π-Τ/Ρ) ¨FLAME¨ Ν.Π. 9761. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο λιμάνι ¨ΓΡΙΤΣΑ¨ Λιτόχωρου, καλά στην υγεία του. Προανάκριση διενεργείται από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Το ερασιτεχνικό σκάφος βυθίστηκε, χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.