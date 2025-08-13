Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Τρόμος στο Λιτόχωρο: Βυθίστηκε το σκάφος ενός 61χρονου, ο οποίος διασώθηκε από τη θάλασσα

Προανάκριση διενεργείται από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα

DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τρίτης 12/8 στο Λιτόχωρο, όταν το σκάφος ενός 61χρονου βυθίστηκε έξω από το λιμάνι της περιοχής.

Συγκεκριμένα, αμέσως ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, του Πλαταμώνα και της Σκάλας Κατερίνης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ο 61χρονος εντοπίστηκε εντός της θάλασσας και περισυνελέγη από το επαγγελματικό-τουριστικό (Ε/Π-Τ/Ρ) ¨FLAME¨ Ν.Π. 9761. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο λιμάνι ¨ΓΡΙΤΣΑ¨ Λιτόχωρου, καλά στην υγεία του. Προανάκριση διενεργείται από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Το ερασιτεχνικό σκάφος βυθίστηκε, χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

