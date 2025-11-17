Τρόμος στο Ηράκλειο – Αιματηρή συμπλοκή νεαρών με έναν τραυματία

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 στο κέντρο του Ηρακλείου όταν σημειώθηκε αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε νεαρούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Creta24.gr ξέσπασε καυγάς μεταξύ των νεαρών αλλοδαπής καταγωγής, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.