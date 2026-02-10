Τρόμος στη Λάρισα: Αυτοκίνητο με δυο επιβάτες έπεσε σε αυλάκι με νερό (Φωτογραφίες)

Τρόμος επικράτησε το βράδυ της Τρίτης 10/2 στην Λάρισα όταν ένα αυτοκίνητο με δυο επιβάτες έπεσε σε αυλάκι με νερό.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στην περιοχή ανάμεσα σε Χάλκη και Μόδεστο, με το όχημα σύμφωνα με το Onlarissa να προσπαθεί να περάσει την ιρλανδική διάβαση αλλά τα ορμητικά νερά το παρέσυραν.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο τρία οχήματα με εννέα συνολικά άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας και την 8η ΕΜΑΚ οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από το όχημα σώα τα δύο άτομα.

Δείτε φωτογραφίες: