Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λάρισα: Αυτοκίνητο με δυο επιβάτες έπεσε σε αυλάκι με νερό (Φωτογραφίες)

Οι εικόνες από την διάσωση

Τρόμος στη Λάρισα: Αυτοκίνητο με δυο επιβάτες έπεσε σε αυλάκι με νερό (Φωτογραφίες)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Τρόμος επικράτησε το βράδυ της Τρίτης 10/2 στην Λάρισα όταν ένα αυτοκίνητο με δυο επιβάτες έπεσε σε αυλάκι με νερό.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στην περιοχή ανάμεσα σε Χάλκη και Μόδεστο, με το όχημα σύμφωνα με το Onlarissa να προσπαθεί να περάσει την ιρλανδική διάβαση αλλά τα ορμητικά νερά το παρέσυραν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο τρία οχήματα με εννέα συνολικά άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας και την 8η ΕΜΑΚ οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από το όχημα σώα τα δύο άτομα.

Δείτε φωτογραφίες:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ