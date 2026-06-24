Πανελλαδικές 2026: Τι ώρα θα ανακοινωθούν αύριο οι βαθμολογίες – Πώς θα δουν τα αποτέλεσματα οι υποψήφιοι

Αύριο Πέμπτη 25/6 μετά τη 1 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για τους υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας, οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

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Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση.

Πάντως, η ανακοίνωση των βαθμών δεν βάζει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης φάσης: του υπολογισμού των μορίων και της κατάρτισης των επιλογών για το Μηχανογραφικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δουν με προσοχή όχι μόνο τη συνολική τους εικόνα, αλλά και το πώς διαμορφώνονται τα μόριά τους ανά επιστημονικό πεδίο, τμήμα και συντελεστή βαρύτητας.

Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού μορίων στη διεύθυνση markcalc.it.minedu.gov.gr. Μέσω της πλατφόρμας, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να εισαγάγουν τις βαθμολογίες τους και να υπολογίσουν τα μόριά τους με βάση τους ισχύοντες συντελεστές. Η χρήση της εφαρμογής είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η τελική εικόνα των μορίων δεν είναι πάντα προφανής με έναν απλό υπολογισμό, λόγω των διαφορετικών συντελεστών που εφαρμόζονται ανά τμήμα.

Όπως ενημερώνει το υπουργείο Παιδείας, θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου μετά την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).