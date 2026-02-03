Τρόμος στα Μεσόγεια: Ληστές μπούκαραν σε σπίτι, έδεσαν με χειροπέδες τους ιδιοκτήτες κι έκλεψαν 65.000 ευρώ

Στόχος ληστών έγινε πριν από περίπου μία εβδομάδα μία μονοκατοικία στην περιοχή των Μεσογείων, από όπου οι δράστες αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα υψηλής αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (28.01), επί της οδού Καλαμάτας, όταν τέσσερα άτομα, πιθανότατα αλλοδαποί, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν στο σπίτι από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα.

Δύο εκ των δραστών, κρατώντας κατσαβίδι και ρόπαλο, ακινητοποίησαν τους ιδιοκτήτες και τους έδεσαν με χειροπέδες. Οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν το ποσό των 65.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 50.000 ευρώ, πριν τραπούν σε φυγή.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.