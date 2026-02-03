Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο;
Τρόμος στα Μεσόγεια: Ληστές μπούκαραν σε σπίτι, έδεσαν με χειροπέδες τους ιδιοκτήτες κι έκλεψαν 65.000 ευρώ

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Τρόμος στα Μεσόγεια: Ληστές μπούκαραν σε σπίτι, έδεσαν με χειροπέδες τους ιδιοκτήτες κι έκλεψαν 65.000 ευρώ
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:00

Στόχος ληστών έγινε πριν από περίπου μία εβδομάδα μία μονοκατοικία στην περιοχή των Μεσογείων, από όπου οι δράστες αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα υψηλής αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (28.01), επί της οδού Καλαμάτας, όταν τέσσερα άτομα, πιθανότατα αλλοδαποί, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν στο σπίτι από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα.

Δύο εκ των δραστών, κρατώντας κατσαβίδι και ρόπαλο, ακινητοποίησαν τους ιδιοκτήτες και τους έδεσαν με χειροπέδες. Οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν το ποσό των 65.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 50.000 ευρώ, πριν τραπούν σε φυγή.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

