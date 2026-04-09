Τρόμος σε εκκλησία στην Εύβοια – Λιποθύμησε ιερέας την ώρα της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων
Επικράτησε αναταραχή
Τρόμος επικράτησε κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων σε εκκλησία στην Εύβοια το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης 9/4.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Eviaonline λιποθύμησε ο ιερέας της εκκλησίας της Παναγίας της Παραβουνιώτισσας στην Ερέτρια Πάτερ Χαράλαμπος Ραμαντανάκης.
Προς στιγμήν διακόπηκε η ακολουθία. Οι πιστοί κάλεσαν το ΕΚΑΒ, που έφτασε άμεσα και μετέφερε τον ιερέα που εν τω μεταξύ επανήλθε, στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω εξετάσεις.
