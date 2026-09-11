Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο Ηλίας Κασιδιάρης – “Θα κατέβει σίγουρα στις εκλογές” λέει η δικηγόρος του

Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είχε καταδικαστεί ως στέλεχος της Χρυσής Αυγής σε κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του, Βάσως Πανταζή:

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Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυση του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00.

Ο κος Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο ΟΛΗΣ της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό.

Ως προς την σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες.