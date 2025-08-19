Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Πλατανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στα Χανιά (Βίντεο)

Σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά

Πηγή: zarpanews.gr
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/08) στον Πλατανιά στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr, ο άνδρας φαίνεται να προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που τον πέταξε σε μεγάλη απόσταση.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ορθοπεδικά τραύματα.

