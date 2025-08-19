Τροχαίο στον Πλατανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στα Χανιά (Βίντεο)
Σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά
Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/08) στον Πλατανιά στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr, ο άνδρας φαίνεται να προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που τον πέταξε σε μεγάλη απόσταση.
Ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ορθοπεδικά τραύματα.
