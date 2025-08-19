Χανιά: Προφυλακιστέος ο 56χρονος που ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε 10 φορές την σύντροφο του – Είχε αποπειραθεί να βιάσει μία 50χρονη

Λίγο μετά τις μία ολοκληρώθηκε η απολογία του 56χρονου στα Χανιά που κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας της 45χρονης συντρόφου του.

Ειδικότερα, ο 56χρονος με καταγωγή από την Βουλγαρία ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε 10 φορές την άτυχη γυναίκα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 56χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι τη δίκη. Ο άνδρας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας δολοφονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακής βίας και παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας.

Στην απολογία του ο 56χρονος υποστήριξε “δεν ήθελε να κάνει κακό στην παθούσα” και ότι ήταν απλά η κακή στιγμή! Όπως ανέφερε ο συνήγορος του, Πέτρος Αναστασάκης, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι «ήταν η κακή στιγμή και δεν ήθελε να κάνει κακό στην παθούσα» ενώ όπως υποστήριξε είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Χανιά: Ο 56χρονος είχε αποπειραθεί να βιάσει 50χρονη πέρυσι

Ιδιαίτερα βεβαρημένο ποινικό παρελθόν φέρεται να είχε ο δράστης καθώς πέρυσι τον Μάιο είχε αποπειραθεί να βιάσει την τότε σύντροφο του.

Σύμφωνα με το flashnews, τον Μάιο του 2024, ο 56χρονος είχε σχέση με μια 50χρονη γυναίκα η οποία κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι τη χτύπησε αλύπητα με ξύλο και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βιάσει. Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, στη συνέχεια την έσπρωχνε βίαια πάνω σε βράχια.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί αμέσως και είχαν συλλάβει τον 56χρονο Βούλγαρο. Στη συνέχεια όμως αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους από τις εισαγγελικές αρχές.

Δυστυχώς, δεν άργησε να επαναλάβει τις πράξεις του αυτή τη φορά στη νυν 45χρονη σύντροφό του, για την περίπτωση της οποίας ωστόσο βαρύνεται με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.