Τροχαίο στον Πειραιά: Μηχανή πέρασε με κόκκινο – Το κράνος του έσωσε τη ζωή (Φωτογραφίες)

Ένα τροχαίο είχαμε νωρίτερα στον Πειραιά, με τον αναβάτη της μηχανής να σώζεται, καθώς φορούσε κράνος.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι στις 15:25, οδηγός μηχανής, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ηρώων Πολυτεχνείου, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει διερχόμενο όχημα.

Άμεσα στο σημείο έφτασε μηχανή του ΕΚΑΒ, που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και, όπως φαίνεται, ήταν και ο λόγος που δεν τραυματίστηκε πιο σοβαρά.

Ο αναβάτης υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση με αιμορραγία, ενώ υπήρξε άμεση ανταπόκριση από μηχανή ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε με Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ στο Αττικό.

Οι αποκλειστικές φωτογραφίες δείχνουν τον αναβάτη πεσμένο στο οδόστρωμα και κόσμο να έχει συγκεντρωθεί ώστε να του δώσει τις πρώτες βοήθειες, καθώς και την Τροχαία στο σημείο για ρύθμιση της κυκλοφορίας.