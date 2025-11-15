Τροχαίο στον Κηφισό: Μηχανή έπεσε πάνω σε φορτηγό – Νεκρός ο οδηγός του δίκυκλου
Στο ύψος του εμπορικού κέντρου River West
Σοβαρό τροχαίο με έναν νεκρό οδηγό μηχανής σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην λεωφόρο Κηφισού.
Συγκεκριμένα, μηχανάκι που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του εμπορικού κέντρου River West, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε πάνω σε μικρό φορτηγό που βρισκόταν στην ίδια κατεύθυνση.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με τον 42χρονο οδηγό της μηχανής να τραυματίζεται θανάσιμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.
Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις