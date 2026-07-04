Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Κηφισό: Σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία

Καίει σε διάζωμα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας

Φωτιά στον Κηφισό: Σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:44

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Ιουλίου σε διαχωριστικό διάζωμα στον Κηφισό, απέναντι από την παλιά Renault, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λόγω της φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο διαχωριστικό, καταγράφονται σοβαρές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται πως πριν από περίπου μία εβδομάδα είχε και πάλι ξεσπάσει φωτιά σε διαχωριστικό διάζωμα του Κηφισού.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ