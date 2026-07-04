Φωτιά στον Κηφισό: Σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Ιουλίου σε διαχωριστικό διάζωμα στον Κηφισό, απέναντι από την παλιά Renault, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λόγω της φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο διαχωριστικό, καταγράφονται σοβαρές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία.

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Σημειώνεται πως πριν από περίπου μία εβδομάδα είχε και πάλι ξεσπάσει φωτιά σε διαχωριστικό διάζωμα του Κηφισού.