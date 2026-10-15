Κιλκίς: Εγκαινιάστηκε το νέο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων από την υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου

Κιλκίς: Πραγματοποιήθηκαν σήμερα το μεσημέρι τα εγκαίνια του Νέου Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων (Οίκου Ευγηρίας), στο 3ο χιλιόμετρο της οδού Κιλκίς – Μεταλλικού. Την τελετή εγκαινίων πραγματοποίησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, των περιθαλπομένων και του προσωπικού του ιδρύματος.

Η έναρξη λειτουργίας της δομής εκκρεμούσε για αρκετά χρόνια και τελικώς έγινε πραγματικότητα, χάρη στις συντονισμένες ενέργειες του υπουργείου, της αυτοδιοίκησης, της τοπικής εκκλησίας και ολοκληρώθηκε με τη δωρεά και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

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«Είχαμε δώσει την υπόσχεση να το ανοίξουμε και να γίνει ένα πάρα πολύ καλό αξιοπρεπές γηροκομείο για την Ελλάδα και ερχόμαστε χρόνια μετά, μαζί με την συνδρομή της Ένωσης, την τόσο σημαντική συνδρομή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών με τη συνδρομή της Περιφέρειας και της Μητρόπολης εδώ, για να κάνουμε τα εγκαίνια μιας δομής, η οποία φιλοξενεί 38 ηλικιωμένους συμπολίτες μας» είπε η κ. Μιχαηλίδου, εγκαινιάζοντας τη δομή και συνέχισε:

«Κοινωνική πολιτική δεν γίνεται μόνο από την Αθήνα, γίνεται σε όλη την Ελλάδα με όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες μαζί. Είναι μία μεγάλη συγκίνηση για μένα, μία μεγάλη νίκη».

Η Υπουργός μίλησε για την κατάσταση που είχε αντικρίσει το 2019, «ένα κτίριο στα μπετά» και την προσπάθεια που έγινε για να εξασφαλιστεί ότι θα υλοποιηθεί η δομή, με προσωπική παρέμβαση και του ίδιου του πρωθυπουργού και όλων των εμπλεκόμενων αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων.

«Συνήθως στα εγκαίνια, όταν κόβεις μία κορδέλα, είναι θέμα μηνών, αν όχι ετών, να μπει ο κόσμος μέσα. Εμείς κόβουμε την κορδέλα αυτή και είναι ήδη μέσα οι γιαγιάδες και οι παππούδες, μαζί με το προσωπικό φύλαξης και σίτισης.

Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Η φροντίδα ηλικιωμένων είναι μία πολύ τρυφερή δουλειά και όλοι συγκινηθήκαμε, μαζί με τον αντιπρόεδρο τον Γιώργο τον Γεωργαντά, συγκινήθηκε ο καθένας μας με τις δικές του εικόνες, τη δική του μαμά, έχει τη δική του γιαγιά. Είναι μία πολύ τρυφερή δουλειά αλλά δεν μία δουλειά δύσκολη. Και είναι μία δουλειά που, αν ο άλλος δεν δίνεται σε αυτήν, δεν μπορεί να δουλέψει και δεν μπορεί να αποδώσει».

Η Υπουργός ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια, ιδιαίτερα τον τοπικό βουλευτή, αντιπρόεδρο της Βουλής, πρώην υπουργό, Γεώργιο Γεωργαντά, τον αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς Ανδρέα Βεργίδη και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία ανέλαβε την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό της δομής.

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Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, σημείωσε, στην τοποθέτησή της, ότι η ίδια έρχεται πρώτη φορά στο Κιλκίς, αν και είχε ακούσει διηγήσεις για την περιοχή από τον πατέρα της «που ήρθε εδώ στην επιστράτευση 1974» και στη συνέχεια εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών αναμείχθηκε με τον εκσυγχρονισμό του οίκου ευγηρίας.

«Μία μέρα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον πρωθυπουργό μας, ο οποίος έχει μία μεγάλη ευαισθησία στον άνθρωπο γενικά, είτε έχει να κάνει με τα παιδιά, τους ενήλικες και τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, για αυτό και δημιούργησε και αυτό το υπουργείο. Δεν υπήρχε αυτό το υπουργείο και μάλιστα Δόμνα είσαι η πρώτη υπουργός αυτού του υπουργείου» είπε η κ. Τραυλού και συνέχισε:

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«Μου τηλεφώνησε λοιπόν (ο πρωθυπουργός) και μου είπε: “Θέλω να αναλάβετε τον εξοπλισμό αυτού του κέντρου στο Κιλκίς”. “Ότι πείτε”, του απάντησα…».

Η κ. Τραυλού μίλησε για το συλλογικό κοινωνικό έργο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, λέγοντας ότι στο επίκεντρό του βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος σε όλες τις ηλικίες και πρόσθεσε:

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«Αυτή είναι σήμερα μία ημέρα για τους ανθρώπους που ζουν εδώ αλλά και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν, είτε είναι το διοικητικό προσωπικό είτε οι φροντιστές τους. Εμείς κάναμε ότι μας ζητήσατε. Βλέπω ένα φανταστικό κέντρο, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα καλύτερα ιδιωτικά ιδρύματα. Σας το δίνουμε έτοιμο και εύχομαι οι άνθρωποι εδώ να είναι χαρούμενοι, όπως και πρέπει να είναι σε αυτή την ηλικία».

Στη συνέχεια, ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Κιλκίς, Γιώργος Γεωργαντάς, ιδιαίτερα συγκινημένος, τόνισε τη μεγάλη ιστορική και κοινωνική αξία του έργου: «Μία ιδιαίτερα σημαντική και χαρούμενη μέρα για το Κιλκίς. Εγκαινιάζουμε ένα σύγχρονο, έναν χώρο που η τοπική κοινωνία περίμενε πολλά χρόνια. Ένα όμορφο και λειτουργικό κτίριο σε μία ξεχωριστή τοποθεσία της πόλης μας, εδώ απέναντι από τον ιστορικό λόφο του Αγίου Γεωργίου όπου διεξήχθη η μάχη του Κιλκίς, μία από τις σημαντικότερες μάχες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ένα χώρο που από σήμερα θα αγκαλιάσει ανθρώπους που εργάστηκαν, μεγάλωσαν οικογένειες, προσέφεραν στον τόπο μας και δικαιούνται να περάσουν τα επόμενα χρόνια της ζωής τους με αγάπη και ανθρώπινη φροντίδα. Η σημερινή μέρα όμως έχει και έναν ακόμα ιδιαίτερο συμβολισμό. Είναι η δικαίωση μιας προσπάθειας».

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Από την πλευρά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Γιουτίκας εξήρε τη σημασία της συνεργασίας, περιγράφοντας τις δυσκολίες του παρελθόντος. «Σήμερα εγκαινιάζεται ένα έργο το οποίο, όπως ειπώθηκε λίγο από τον πρόεδρο, ήταν οριακά να πέσει στο γκρεμό και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα έργο πολύπαθο που πέρασε από όλες τις τρικυμίες, είμαστε όμως σήμερα εδώ για να εγκαινιάσουμε μία υπερσύγχρονη δομή, γιατί πολύ απλά εργαστήκαμε και συνεργαστήκαμε εξαιρετικά όλοι οι φορείς. Η συγκεκριμένη δομή θα εξασφαλίσει υψηλά στάνταρ διαβίωσης των πολιτών μεγάλης ηλικίας που για διάφορους λόγους χρειάζονται την υποστήριξη και τη φροντίδα μας» είπε ο κ. Γιουτίκας και συνέχισε:

«Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, καταρχήν, είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς ο συνάδελφός μου, ο Ανδρέας Βεργίδης, ο οποίος ήταν αυτός που συντόνισε και υποστήριξε επίμονα και μεθοδικά από πλευράς της Περιφέρειας την ολοκλήρωση αυτού του έργου και οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε. Και μαζί με αυτόν παράλληλα η διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με τους μηχανικούς της, τον προϊστάμενό της, τον κ. Πετρίδη για την επίβλεψη, ώστε να φτάσουμε στη σημερινή οριστική μορφή αυτού του κτιριακού συγκροτήματος».

Την τελετή του αγιασμού τέλεσε ο Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου, Βαρθολομαίος, ο οποίος τόνισε: «Δεν εγκαινιάζουμε απλώς ένα νέο κτίριο, εγκαινιάζουμε ένα χώρο της αξιοπρέπειας, προστασίας και ελπίδας. Έναν χώρο στον οποίο ο ηλικιωμένος άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως βάρος, ως αριθμός, μια υποχρέωση της κοινωνίας, ως πρόσωπο μοναδικό και ανεκτίμητο, ως φορέας μνήμης, εμπειρίας, αγώνων και θυσιών, ως ένα ζωντανό κεφάλαιο της οικογένειας, της εκκλησίας και της πατρίδας μας».

Στην τελετή παραβρέθηκαν, εκτός από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς, ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου, η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης, ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. Αθανάσιος Μασλαρινός, ο Β’ Αντιπρόεδρος του Κέντρου και πρόεδρος του Οίκου Ευγηρίας Ανδρέας Τρεντζίδης, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και τοπικών φορέων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ