Τροχαίο στις Σέρρες: Βυτιοφόρο ανετράπη κι έπεσε σε αρδευτικό κανάλι (φωτογραφίες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην εθνική οδό Σερρών-Νιγρίτας, όταν βυτιοφόρο ανετράπη κι έπεσε σε αρδευτικό κανάλι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το τροχαίο σημειώθηκε όταν, για άγνωστους ακόμα λόγους, ο οδηγός του βυτιοφόρου που μετέφερε λύματα, έχασε τον έλεγχό του με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στο κανάλι πριν το Σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν τον οδηγό του φορτηγού, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Σύμφωνα με το infonews24, στο όχημα επέβαιναν συνολικά τρία άτομα.