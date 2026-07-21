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Τροχαίο στην Πειραιώς: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο – Διακοπή στην κυκλοφορία στην περιοχή του Κεραμεικού

Στο ρεύμα προς Πειραιά

Τροχαίο στην Πειραιώς: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο – Διακοπή στην κυκλοφορία στην περιοχή του Κεραμεικού
EUROKINISSI/ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο στην Πειραιώς σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Ειδικότερα, αυτοκίνητο υπό άγνωστες συνθήκες αναποδογύρισε στο ρεύμα προς Πειραιά. Στο σημείο από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στην περιοχή του Κεραμεικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

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