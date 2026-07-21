Τροχαίο στην Πειραιώς: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο – Διακοπή στην κυκλοφορία στην περιοχή του Κεραμεικού

Σοβαρό τροχαίο στην Πειραιώς σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Ειδικότερα, αυτοκίνητο υπό άγνωστες συνθήκες αναποδογύρισε στο ρεύμα προς Πειραιά. Στο σημείο από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στην περιοχή του Κεραμεικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία.