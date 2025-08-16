Θεσσαλονίκη: Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας με τον 67χρονο οδηγό που έχασε την ζωή του στην Εθνική Οδό

Βίντεο από το σημείο που σημειώθηκε η τραγωδία με έναν νεκρό 67χρονο οδηγό φορτηγού στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών τα ξημερώματα του Σαββάτου ήρθε στην δημοσιότητα από χρήστη του ΤικΤοκ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, ο 67χρονος οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, “καρφώθηκε” σε διαχωριστικό στηθαίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο οδηγός είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.