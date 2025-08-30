Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός Porsche

Αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο (30/08), στις 10:00, στον εισαγγελέα, η 45χρονη ιδιοκτήτρια του πολυτελούς οχήματος οχήματος, το οποίο ενεπλάκη στο τροχαίο που σημειώθηκε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Απομακρύνθηκε από το σημείο της σύγκρουσης η οδηγός της Porsche, ωστόσο συνελήφθη 7 ώρες αργότερα. Η 45χρονη κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεών της για την ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει πριν οδηγήσει το πολυτελές αυτοκίνητο.

Στο αλκοστέτ που της έγινε και φάνηκε πως ήταν 3 φορές πάνω από το όριο, ενώ ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ούτε το πώς έγινε το τροχαίο ούτε το γιατί έφυγε από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι το πολυτελές αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Πρόκειται για μια γυναίκα 26 ετών, η οποία ήταν οδηγός του οχήματος, και για έναν 28χρονο συνοδηγό, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Η τροχαία άργησε να ενημερωθεί

Η τροχαία ενημερώθηκε μόλις 1.5 ώρα μετά το τροχαίο. Από την πλευρά της, η 45χρονη αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Επίσης, υποστήριξε πως αφού έπεσε με την Porsche πάνω στο αυτοκίνητο των νεαρών στη Θέρμη, τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κατάσταση σοκ ζήτησε βοήθεια από φίλη της που πέρναγε από το σημείο η οποία μάλιστα την πήγε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι δικηγόροι της έκαναν λόγο για μερική απώλεια μνήμης και για τον λόγο αυτό, δεν μπόρεσε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές.

Για την κατανάλωση αλκοόλ, ο συνήγορος ανέφερε ότι αναμένουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων. «Σε εμένα είπε ότι “βγήκα”. Ένας άνθρωπος που έχει φέρει τρεις τούμπες με το αυτοκίνητο, είναι αιμόφυρτος στο νοσοκομείο, έχει γίνει τηλέφωνο στην αστυνομία, είναι δυνατόν να τον βγάζουμε στα μανταλάκια και να μη λέμε δόξα τω Θεώ που έζησε; Υπάρχει διάγνωση από το νοσοκομείο που αναφέρει προσωρινή αμνησία», σημείωσε.