Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 24χρονη οδηγός τράκαρε 15 αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία (φωτογραφίες)

Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε 24χρονη οδηγός, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η νεαρή, οδηγώντας υπό την επήρεια μέθης, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, το οποίο προσέκρουσε σε 15 ΙΧ, προκαλώντας τους υλικές ζημιές και κατέληξε σε μια τζαμαρία καταστήματος.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι η κοπέλα, η οποία δεν τραυματίστηκε σοβαρά, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, κι έτσι κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη σύλληψή της.