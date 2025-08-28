Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο Σχηματάρι: Σοκαριστικό Βίντεο ντοκουμέντο από την σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ

Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης αποκαλύπτεται

DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Σχηματάρι την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο σοβαρός τραυματισμός ενός ατόμου ήταν το αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης.

Λίγες μέρες αργότερα, βίντεο-ντοκουμέντο από το eviaonline.gr ήρθε στο φως, αποτυπώνοντας την ακριβή στιγμή του ατυχήματος. Στο βίντεο φαίνεται η έλλειψη σηματοδότησης για την προτεραιότητα, η οποία ίσως συνέβαλε στην τραγωδία.

Δείτε το βίντεο:

