Χανιά: Αυτοκίνητο τούμπαρε και καρφώθηκε σε δέντρο – Ένας τραυματίας (Βίντεο)
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28.08) στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και τούμπαρε.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο οδηγός του οχήματος κατάφερε και απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια των περαστικών, ενώ η πυροσβεστική έφτασε προληπτικά στο σημείο, αλλά και για να αφαιρέσει τους πόλους της μπαταρίας προκειμένου να μην προκληθεί πυρκαγιά
Ο οδηγός του αυτοκινήτου, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων.
Δείτε εικόνα από το σημείο:
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις