Χανιά: Αυτοκίνητο τούμπαρε και καρφώθηκε σε δέντρο – Ένας τραυματίας (Βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28.08) στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και τούμπαρε.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο οδηγός του οχήματος κατάφερε και απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια των περαστικών, ενώ η πυροσβεστική έφτασε προληπτικά στο σημείο, αλλά και για να αφαιρέσει τους πόλους της μπαταρίας προκειμένου να μην προκληθεί πυρκαγιά

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Δείτε εικόνα από το σημείο: