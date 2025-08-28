Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο τούμπαρε και καρφώθηκε σε δέντρο – Ένας τραυματίας (Βίντεο)

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Χανιά: Αυτοκίνητο τούμπαρε και καρφώθηκε σε δέντρο – Ένας τραυματίας (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28.08) στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και τούμπαρε.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο οδηγός του οχήματος κατάφερε και απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια των περαστικών, ενώ η πυροσβεστική έφτασε προληπτικά στο σημείο, αλλά και για να αφαιρέσει τους πόλους της μπαταρίας προκειμένου να μην προκληθεί πυρκαγιά

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

