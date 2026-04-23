Ρόδος: Μπετονιέρα εκτός ελέγχου «μπήκε» σε αυλή και αναποδογύρισε

Στην περιοχή Τρεις της Ρόδου, σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (23/04), το μεσημέρι τροχαίο ατύχημα με μπετονιέρα, η οποία μπήκε σε αυλή σπιτιού και αναποδογύρισε, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την rodiaki.gr, ο οδηγός της μπετονιέρας κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του με ελαφρά τραύματα. Όπως ανέφερε αργότερα, τα φρένα του οχήματος δεν λειτουργούσαν σωστά. Παρά τις προσπάθειές του να μειώσει ταχύτητα και να χρησιμοποιήσει το χειρόφρενο για να περάσει τη στροφή με ασφάλεια, έχασε τον έλεγχο και το όχημα κατέληξε στην αυλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία απομάκρυνσης της μπετονιέρας, η οποία ζυγίζει 33 τόνους, θα ξεκινήσει σύντομα. Αν το ειδικό γερανοφόρο όχημα δεν καταφέρει να την απομακρύνει, τότε θα εξεταστεί η πιθανότητα τεμαχισμού του οχήματος.

Το σωματείο Οδηγών Χειριστών και λοιπών ειδικοτήτων «Ο Άγιος Χριστόφορος» εξέφρασε τη στήριξή του στον οδηγό, με στελέχη του να φτάνουν στο σημείο αμέσως μετά το ατύχημα.

Στο περιστατικό έσπευσαν επίσης οχήματα και προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου καθώς και η αστυνομία, για να παράσχουν βοήθεια.