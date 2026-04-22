Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που είχε παρασυρθεί από ανήλικο οδηγό μηχανής – Η κατάσταση της υγείας της

Ευχάριστες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση της παράσυρης της 16χρονης στην Λιοσίων το Σάββατο 18 Απριλίου, καθώς η ανήλικη αποσωληνώθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Απριλίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΠΟΕΔΗΝ η ανήλικη αποσωληνώθηκε, αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και ταυτόχρονα έχει κίνηση, κάτι που είναι σημαντικό. Ωστόσο συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Το κορίτσι έχει μπροστά της αρκετά θέματα να αντιμετωπίσει ωστόσο έχει κερδίσει την μάχη για τη ζωή.

Η ανακοίνωση του πρέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου:

Ευχάριστα τα νέα για το 16χρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από μηχανή και ο ασυνείδητος οδηγός την εγκατέλειψε στη μέση του δρόμου. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Χθες βράδυ αποσωληνώθηκε. Αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και ταυτόχρονα έχει κίνηση που είναι σημαντικό.

Φυσικά υπάρχουν προβλήματα αλλά φαίνεται ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή.

Μπράβο στη θεραπευτική ομάδα του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Τέτοιοι ασυνείδητοι οδηγοί πρέπει να σαπίζουν στη φυλακή.

Απολογείται την Πέμπτη ο 16χρονος Σουδανός

Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και πήρε για την Πέμπτη (22/4) ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε με μηχανή την 16χρονη στην Λιοσίων το περασμένο Σάββατο.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για δύο κακουργήματα για Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγηση και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και ασέλγειας. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε σχολικούς χώρους.

Κατηγορούμενοι για το ίδιο τροχαίο είναι και τρία ακόμα άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση. Πρόκειται για τον συνεπιβάτη της μηχανής, μία 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής και έναν 20χρονο που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής η δίωξη αφορά ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής και πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο.

Στους άλλους δύο συλληφθέντες ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για: Υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις αρχές.

Οι τρεις συλληφθέντες έχουν ήδη λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.