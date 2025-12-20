Τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά: ΙΧ προσέκρουσε σε τοίχο – Νεκρός ο 37χρονος οδηγός (φωτογραφίες)
Κοντά στην παλιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου
Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αγία Μαρίνα Χανίων, κοντά στην παλιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου.
Σύμφωνα με το zarpanews, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο στο αντίθετο ρεύμα, με τον 37χρονο οδηγό να χάνει τη ζωή του.
Ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός όταν ειδοποιήθηκε και έσπευσε το ΕΚΑΒ στο συμβάν ενώ το ίδιο άμεσα κινητοποιήθηκε και η τροχαία που διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει τροχαίο με εμπλοκή άλλου οχήματος ή αν επέβαιναν άλλα άτομα στο μοιραίο όχημα.
