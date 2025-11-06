Τρίκαλα: Πέντε συλλήψεις μετά από έρευνα στις φυλακές – Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μαχαίρια
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 6/11 σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρικάλων.
Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -5- κρατούμενοι, καθώς κατείχαν παρανόμως κινητά τηλέφωνά, ενώ ένας κατείχε και 0,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων κρατουμένων καθώς σε κοινόχρηστο χώρο πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- αυτοσχέδια μαχαίρια, ενώ από την έρευνα εντοπίστηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν προς περαιτέρω αξιολόγηση συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (-8- «USB» και κάρτα μνήμης).
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
