Τρίκαλα: Πέντε συλλήψεις μετά από έρευνα στις φυλακές – Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μαχαίρια

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 6/11 σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρικάλων.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -5- κρατούμενοι, καθώς κατείχαν παρανόμως κινητά τηλέφωνά, ενώ ένας κατείχε και 0,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων κρατουμένων καθώς σε κοινόχρηστο χώρο πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- αυτοσχέδια μαχαίρια, ενώ από την έρευνα εντοπίστηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν προς περαιτέρω αξιολόγηση συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (-8- «USB» και κάρτα μνήμης).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.