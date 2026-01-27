Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για την τραγωδία στο εργοστάσιο “Βιολάντα” – Μεσίστιες οι σημαίες στα κτίρια της Περιφέρειας

Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στη Θεσσαλία για την τραγωδία στο εργοστάσιο “Βιολάντα” που στέρησε τη ζωή από πέντε εργαζόμενες, τα ξημερώματα της Δευτέρας, όπως αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο, σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους οι σημαίες στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναστέλλονται όλες οι εκδηλώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα παραστεί στις εξόδιους ακολουθίες, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των θυμάτων, στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.