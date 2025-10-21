Τρεις συλλήψεις πριν την έναρξη του ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ 16χρονος που είχε 2 καπνογόνα
Στη σύλληψη τριών ατόμων πριν την έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ το απόγευμα της Κυριακής 19/10 προχώρησε η ΕΛΑΣ.
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.
Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθη 16χρονος να κατέχει -2- καπνογόνα κατά την είσοδό του στο γήπεδο.
Επιπρόσθετα ακόμα -2- ακόμα κατείχαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.
Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
