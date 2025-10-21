Τρεις συλλήψεις πριν την έναρξη του ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ 16χρονος που είχε 2 καπνογόνα

Στη σύλληψη τριών ατόμων πριν την έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ το απόγευμα της Κυριακής 19/10 προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθη 16χρονος να κατέχει -2- καπνογόνα κατά την είσοδό του στο γήπεδο.

Επιπρόσθετα ακόμα -2- ακόμα κατείχαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.