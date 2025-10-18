Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Βόλο, όταν μία 60χρονη γυναίκα έχασε ξαφνικά τη ζωή της ενώ έτρωγε μπανάνα, μπροστά στα μάτια του συζύγου της.

Η γυναίκα βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τον σύζυγό της, απολαμβάνοντας το απογευματινό της γεύμα, όταν ένιωσε έντονη δυσφορία. Αρχικά, ο σύζυγός της θεώρησε ότι πρόκειται για παροδικό περιστατικό, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα και η γυναίκα κατέρρευσε χάνοντας τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με το magnisianews.gr, κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή, αλλά παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα δεν ανταποκρίθηκε. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της, προκαλώντας βαθύ πένθος στην οικογένεια και τους οικείους της.

Σχηματίστηκε δικογραφία για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.