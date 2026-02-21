Τραγωδία στην Πάτρα: Εντοπίστηκε νεκρός ο 44χρονος που αγνοούνταν από χθες

Νεκρός εντοπίστηκε ο 44χρονος άνδρας, ο οποίος αγνοούταν από χθες, Παρασκευή, στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου, κοντά στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου, νότια της Πάτρας.

Το πτώμα εντοπίστηκε στην περιοχή που πραγματοποιούνταν οι έρευνες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι και οι έρευνες του Λιμενικού για την υπόθεση.