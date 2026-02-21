Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Εντοπίστηκε νεκρός ο 44χρονος που αγνοούνταν από χθες

Το πτώμα του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου

Τραγωδία στην Πάτρα: Εντοπίστηκε νεκρός ο 44χρονος που αγνοούνταν από χθες
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Νεκρός εντοπίστηκε ο 44χρονος άνδρας, ο οποίος αγνοούταν από χθες, Παρασκευή, στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου, κοντά στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου, νότια της Πάτρας.

   Το πτώμα εντοπίστηκε στην περιοχή που πραγματοποιούνταν οι έρευνες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου.

   Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι και οι έρευνες του Λιμενικού για την υπόθεση.

