Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και εκσφενδόνισε μηχανάκι – Δυο τραυματίες (Φωτογραφίες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στην Πάτρα όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μηχανάκι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news το αυτοκίνητο χτύπησε δίκυκλο που κινούταν επί της Βορείου Ηπείρου με αποτέλεσμα το ζευγάρι που επέβαινε σε αυτό να εκτιναχτεί στο έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνδρας και γυναίκα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.