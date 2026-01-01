Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και εκσφενδόνισε μηχανάκι – Δυο τραυματίες (Φωτογραφίες)

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στην Πάτρα όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μηχανάκι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news το αυτοκίνητο χτύπησε δίκυκλο που κινούταν επί της Βορείου Ηπείρου με αποτέλεσμα το ζευγάρι που επέβαινε σε αυτό να εκτιναχτεί στο έδαφος.

Άνδρας και γυναίκα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

