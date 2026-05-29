Καστοριά: Εξαρθρώθηκε σπείρα διακίνησης παράνομου ψυκτικού υγρού από την Αλβανία (Εικόνες)

Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων φιαλών φθοριούχου ψυκτικού υγρού (φρέον) από την Αλβανία στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αναζητούνται για ταυτοποίηση ακόμη δύο. Παράλληλα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 234 φιάλες που περιείχαν παράνομο ψυκτικό υγρό φρέον, συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών, δύο οχήματα, τα χρηματικά ποσά των 785 ευρώ και 8.200 λεκ Αλβανίας κ.ά. Η εμπορική αξία των φιαλών που κατασχέθηκαν, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 82.237 ευρώ περίπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέλη της οργάνωσης, μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλών στη χώρα μας, τις διακινούσαν περαιτέρω στην ελληνική επικράτεια, αποσκοπώντας στην πώλησή τους. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για Λαθρεμπορία κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, στο πλαίσιο Εγκληματικής Οργάνωσης, καθώς και για παράβαση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος.