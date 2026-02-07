Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Τραγωδία στην Πάργα: 42χρονος έχασε τη ζωή του όταν το ΙΧ που οδηγούσε έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

Ανάμεσα στα χωριά Μεσοπόταμος και Καστρί

Τραγωδία στην Πάργα: 42χρονος έχασε τη ζωή του όταν το ΙΧ που οδηγούσε έπεσε σε αρδευτικό κανάλι
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες, άντρας 42 χρόνων, μέσα από το αυτοκίνητο του, το οποίο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Πάργας.

Ειδικότερα, στις 6 το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάργα, ειδοποιήθηκε από διερχόμενο οδηγό, ότι στο δρόμο ανάμεσα στα χωριά Μεσοπόταμος και Καστρί, αγροτικό αυτοκίνητο βρίσκεται μέσα στο κανάλι, βάθους δύο μέτρων, το οποίο ήταν γεμάτο νερό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχε και η ΕΜΑΚ. Τον 42 χρόνο παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

