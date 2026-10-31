Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα – Κρίσιμη η κατάστασή της

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 20χρονη γυναίκα από την Κοζάνη, η οποία διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα βρίσκεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με τους θεράποντες γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της κρίσιμη.

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Από το Μαμάτσειο Κοζάνης στο Παπαγεωργίου

Η 20χρονη είχε αρχικά μεταβεί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, κατά τη διάρκεια της εφημερίας του Σαββάτου (31/10).

Μετά την εκτίμηση της κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στη Θεσσαλονίκη, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Εκεί εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένη και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη της υγείας της, ούτε έχει διευκρινιστεί ποιο βακτήριο προκάλεσε τη λοίμωξη.

Τι είναι η βακτηριακή μηνιγγίτιδα

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι σοβαρή λοίμωξη των μηνίγγων, δηλαδή των μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Η νόσος μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

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Στα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνονται ο υψηλός πυρετός, ο έντονος πονοκέφαλος, η δυσκαμψία στον αυχένα, οι έμετοι και η διαταραχή του επιπέδου συνείδησης.

Η θεραπεία βασίζεται στην άμεση χορήγηση κατάλληλων αντιβιοτικών και, στις σοβαρές περιπτώσεις, στην υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς.

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Η ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων από στενές επαφές εξαρτάται από το βακτήριο που έχει προκαλέσει τη μηνιγγίτιδα και αξιολογείται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.