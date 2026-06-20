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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρή 78χρονη Γαλλίδα σε θαλάσσια περιοχή στα Μωραΐτικα

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρή 78χρονη Γαλλίδα σε θαλάσσια περιοχή στα Μωραΐτικα
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κέρκυρας ότι μία 78χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Γαλλίας), ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Μωραΐτικα Κέρκυρας.

Στην 78χρονη, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Λευκίμμης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας.

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