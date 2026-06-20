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ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Δείτε τα θέματα στη “Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία”

Ολοκληρώνεται την Τετάρτη 24 Ιουνίου η εξέταση των ειδικών μαθημάτων

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Δείτε τα θέματα στη “Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία”
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Συνεχίστηκαν σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου τα ειδικά μαθήματα για τις Πανελλαδικές 2026, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ενώ απομένουν Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία για τις 22/6, Γαλλικά για τις 23/6 και Ιταλικά για τις 24/6.

Για το σημερινό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά είχε διάρκεια τρεισήμισι ώρες.

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Δείτε τα θέματα που έπεσαν στη «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία»:

them_mousiki_antilipsi_260620Λήψη

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 23-6-2026: ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026: ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2026: ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

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Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

  • μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
  • μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

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– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί  4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

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Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.

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