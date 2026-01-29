Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια – Νεκροί δυο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους (Φωτογραφίες)

Οι εικόνες από το σημείο

DEBATER NEWSROOM

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Εύβοια την Πέμπτη 29/1 καθώς δυο ηλικιωμένοι άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το Evima.gr οι δυο ηλικιωμένοι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο σπίτι τους στα Ψαχνά Ευβοίας.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία αλλά και εθελοντές πυροσβέστες των Ψαχνών, μετά από τηλεφώνημα συγγενικού τους προσώπου, το οποίο είναι στο εξωτερικό και τους αναζητούσε.

ΕΛΛΑΔΑ

