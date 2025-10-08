Τραγωδία στην Εύβοια: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες στο τροχαίο δυστύχημα στην Λαμπούσα (Φωτογραφίες)

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης 8/10 στην περιοχή Λαμπούσα στην Εύβοια όταν ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Evima πρόκειται για έναν 40χρονο άνδρα, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από τη σύγκρουση δυο οχημάτων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που τα οχήματα μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών.

Από εκεί και πέρα οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κύμης, ενώ δύο εξ αυτών φέρονται να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.