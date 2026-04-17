Κόρινθος: Η 17χρονη είχε αφήσει σημείωμα – Ήταν κόρη γιατρού από την Φιλοθέη, τι εξετάζουν οι αρχές

Νέα δεδομένα κάνουν την εμφάνιση τους για τον θάνατο της 17χρονης της οποίας η σορός εντοπίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου το πρωί της Παρασκευής (17/4).

Η 17χρονη που ξεκίνησε για να πάει στο φροντιστήριο της το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) και μετά εξαφανίστηκε ήταν κόρη γιατρού και έμενε στο Ψυχικό και συγκεκριμένα στην Φιλοθέη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κάλεσε ταξί και μετέβη στα ΚΤΕΛ, από όπου συνέχισε προς την Πελοπόννησο. Το κινητό της τηλέφωνο παρέμεινε απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της διαδρομής και ενεργοποιήθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα κοντά στην Κόρινθο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο σημειώματος σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της ανήλικης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γονείς της άτυχης κοπέλας κλήθηκαν και την αναγνώρισαν. Διέμενε στην περιοχή της Φιλοθέης στην Αττική, και χθες έφυγε από το σπίτι της ώστε να πάει να παρακολουθήσει μάθημα σε φροντιστήριο στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Πρωινές ώρες σήμερα ενημερωθήκαμε για το περιστατικό. Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου

Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της κοπέλας. Η ανάσυρση έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας μας.