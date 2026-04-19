Τροχαίο στην Τρίπολης – Κορίνθου: ΙΧ “καρφώθηκε” σε κολώνα φωτισμού – Απεγκλωβίστηκε η οδηγός (φωτογραφίες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής 19 Απριλίου, στο 114ο χλμ, της εθνικής οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στον κόμβο της Νεμέας.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου του και «καρφώθηκε» σε κολώνα φωτισμού με αποτέλεσμα η οδηγός να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια και να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής για να βγει από τις λαμαρίνες σοβαρά τραυματισμένη.

Η γυναίκα μεταφέρεται με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.