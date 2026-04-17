Κόρινθος: Είχε φύγει από την Φιλοθέη η 17χρονη – Εντοπίστηκε να επιπλέει νεκρή στα νερά της Διώρυγας

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ο εντοπισμός της σορού 17χρονης που επέπλεε στα νερά της Διώρυγας της Κορίνθου το πρωί της Παρασκευής (17/4).

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η 17χρονη αγνοούταν από χθες έχοντας φύγει από το σπίτι της στην Φιλοθέη της Αττικής. Η κοπέλα ελληνικής καταγωγής ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη παρουσία σκάφους του λιμενικού από την θαλάσσια περιοχή της Ποσειδονίας κοντά στη Διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο προκειμένου να ακολουθήσει η διερεύνηση των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για αυτοκτονία όπως μετάδωσε το DEBATER όμως φως στα αίτια του θανάτου της θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γονείς της άτυχης κοπέλας κλήθηκαν και την αναγνώρισαν. Διέμενε στην περιοχή της Φιλοθέης στην Αττική, και χθες έφυγε από το σπίτι της. Εντοπίστηκε από το στίγμα του κινητού της στον Ισθμό της Κορίνθου.

Οι γονείς της μάλιστα είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της. Οι συνθήκες θανάτου της διερευνώνται με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.