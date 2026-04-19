Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του αιώνιου ντέρμπι στη Λεωφόρο

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Η εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ αφενός έφερε τους «ερυθρόλευκους» στο -5 από την κορυφή, αφετέρου επέτεινε τον προβληματισμό για την επιθετική λειτουργία, αφού η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε για τρίτη φορά στις τέσσερις αγωνιστικές μακριά από τα αντίπαλα δίχτυα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες ευελπιστούν να πάρουν το «τρίποντο», γνωρίζοντας το αποτέλεσμα του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να επανακαθορίσουν το στόχο ενόψει του φινάλε της σεζόν.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επιβάλλεται να επικρατήσει των «ερυθρολεύκων» εφόσον θέλουν να διατηρήσει ελπίδες για ένα καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σάντσες, Κυριακόπουλος,Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.