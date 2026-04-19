Φωτιά σε δασική έκταση στην Σκιάθο – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Κυριακής 19/4 καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην Σκιάθο.

Στο σημείο σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει και 1 αεροσκάφος.

Παράλληλα, για την κατάσβεση της φωτιάς υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.