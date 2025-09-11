Τραγωδία στην Εθνική Κορίνθου-Πατρών: Απανθρακώθηκε ένας άνθρωπος μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (Βίντεο)

Τραγωδία εκτυλίχθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης 11/9 στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών καθώς μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news όλα συνέβησαν στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα όταν δυο οχήματα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να πιάσει φωτιά και τον οδηγό να εντοπίζεται απανθρακωμένος.

Σορός αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα και 2 ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από έτερο ΙΧΕ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, στο 187ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, του δήμου Αιγιαλείας, στην…— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025

Παράλληλα, δυο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.