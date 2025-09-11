Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Τραγωδία στην Εθνική Κορίνθου-Πατρών: Απανθρακώθηκε ένας άνθρωπος μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (Βίντεο)

Δυο τραυματίες από το τροχαίο

Τραγωδία στην Εθνική Κορίνθου-Πατρών: Απανθρακώθηκε ένας άνθρωπος μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:29

Τραγωδία εκτυλίχθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης 11/9 στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών καθώς μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news όλα συνέβησαν στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα όταν δυο οχήματα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να πιάσει φωτιά και τον οδηγό να εντοπίζεται απανθρακωμένος.

Παράλληλα, δυο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

