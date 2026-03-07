Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 31χρονος μοτοσικλετιστής μετά από ανατροπή στην οδό Πειραιώς

Κάτω από άγνωστες συνθήκες

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 31χρονος μοτοσικλετιστής μετά από ανατροπή στην οδό Πειραιώς
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν νεαρό άνδρα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (07.03), περίπου στις 08:00, όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην οδό Πειραιώς.

Από την ανατροπή της μοτοσικλέτας ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Πρόκειται για Έλληνα, γεννημένο το 1995.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ