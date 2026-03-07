Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 31χρονος μοτοσικλετιστής μετά από ανατροπή στην οδό Πειραιώς
Κάτω από άγνωστες συνθήκες
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν νεαρό άνδρα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (07.03), περίπου στις 08:00, όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην οδό Πειραιώς.
Από την ανατροπή της μοτοσικλέτας ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Πρόκειται για Έλληνα, γεννημένο το 1995.
Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
